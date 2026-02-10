Fête de la terre

Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-06 01:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les Jeunes agriculteurs du Lot vous convie pour deux jours de convivialité et de découvertes autour de ce qui nous relie tous la terre !

Cajarc 46160 Lot Occitanie lecapdulot@gmail.com

English :

The Young Farmers of the Lot invite you for two days of conviviality and discoveries around what connects us all: the land!

L’événement Fête de la terre Cajarc a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Vallée de la Dordogne