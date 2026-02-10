Fête de la terre Cajarc
Fête de la terre Cajarc samedi 5 septembre 2026.
Fête de la terre
Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-06 01:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Les Jeunes agriculteurs du Lot vous convie pour deux jours de convivialité et de découvertes autour de ce qui nous relie tous la terre !
Cajarc 46160 Lot Occitanie lecapdulot@gmail.com
English :
The Young Farmers of the Lot invite you for two days of conviviality and discoveries around what connects us all: the land!
