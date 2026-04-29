Concours de Pêche à Cajarc Cajarc
Concours de Pêche à Cajarc Cajarc mardi 14 juillet 2026.
Cajarc
Concours de Pêche à Cajarc
plan d’eau Cajarc Cajarc Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Concours de pêche à individuel organisé par l'AAPPMA ! toute la journée
Concours de pêche à individuel organisé par l'AAPPMA ! toute la journée
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plan d’eau Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 12 39 02 27
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English :
Individual fishing competition organized by the AAPPMA! all day
L’événement Concours de Pêche à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac
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