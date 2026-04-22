Cajarc

Soirée Conte, Yannick Jaulin à Cajarc Contes à la grotte

grotte de la Caunhe Cajarc Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pour cette 17ième édition, de contes à la grottes, au profit de l’association humanitaire Liber’Terre le conteur exceptionnel Yannick Jaulin vous offre un art du conte moderne !

Yannick Jaulin a renouvelé l’art du conte en le rendant vivant, accessible et

profondément ancré dans le présent

Pour cette 17ième édition, de contes à la grottes, au profit de l’association humanitaire Liber’Terre le conteur exceptionnel Yannick Jaulin vous offre un art du conte moderne !

Yannick Jaulin a renouvelé l’art du conte en le rendant vivant, accessible et

profondément ancré dans le présent. Ses récits oscillent entre légendes rurales,

anecdotes personnelles et réflexions philosophiques, le tout porté par une énergie

scénique unique et un langage imagé.

Yannick Jaulin manie un humour qui oscille entre le burlesque et la poésie. Il joue avec

les mots, les accents, les sonorités, créant une langue vivante et musicale, souvent

teintée d’autodérision.

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grotte de la Caunhe Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 17 83 18 18 michel.galaret@gmail.com

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English :

For this 17th edition of tales in caves, in aid of the humanitarian association Liber?Terre , exceptional storyteller Yannick Jaulin brings you the art of modern storytelling!

Yannick Jaulin has renewed the art of storytelling by making it lively, accessible and

deeply rooted in the present

L’événement Soirée Conte, Yannick Jaulin à Cajarc Contes à la grotte Cajarc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac