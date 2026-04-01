Les dimanches en famille à la Maison des Arts à Cajarc Cajarc
Les dimanches en famille à la Maison des Arts à Cajarc Cajarc dimanche 19 avril 2026.
Cajarc
Les dimanches en famille à la Maison des Arts à Cajarc
134, avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31
Tous les dimanches, notre médiatrice vous propose d’expérimenter dans l’espace d’exposition des outils ludiques pour regarder, des jeux de plateau ou de cartes pour se questionner ou du matériel pour créer
Tous les dimanches, notre médiatrice vous propose d’expérimenter dans l’espace d’exposition des outils ludiques pour regarder, des jeux de plateau ou de cartes pour se questionner ou du matériel pour créer. Une expérience de visite qui se pratique en autonomie et en famille.
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134, avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr
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English :
Every Sunday, our mediator invites you to experiment in the exhibition space with fun tools for looking, board or card games for questioning, or materials for creating
L’événement Les dimanches en famille à la Maison des Arts à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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