Cajarc

Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des 5/12 à la Maison des Arts Cajarc

134 avenue Germain Canet Cajarc Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30

C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs

C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs. Pendant les vacances, ils·elles découvrent une nouvelle exposition et expérimentent une technique inédite à chaque atelier. En visite, ludique et active, les enfants s’expriment sur les œuvres et le monde. En atelier, ils·elles réalisent des créations originales.

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134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr

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English :

It’s the place to be for curious, creative kids

L’événement Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des 5/12 à la Maison des Arts Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac