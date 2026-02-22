Exposition à la MAGCP de Cajarc un désir souterrain, Lionel Sabatté Cajarc
Exposition à la MAGCP de Cajarc un désir souterrain, Lionel Sabatté
134, avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Après plusieurs séjours dans le Quercy à l’invitation de la Maison des arts, à la découverte du territoire et de ses richesses souterraines, Lionel Sabatté, nommé au Prix Marcel Duchamp 2025, dévoile un ensemble d’oeuvres exceptionnel mêlant sculpture, dessin et tapisserie.
134, avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr
English :
After several stays in the Quercy region at the invitation of the Maison des arts, discovering the territory and its underground riches, Lionel Sabatté, nominated for the Prix Marcel Duchamp 2025, unveils an exceptional body of work combining sculpture, drawing and tapestry.
