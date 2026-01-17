Cajarc

Visites d’été à la Brasserie Kos

Le Verdier Cajarc Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

La brasserie artisanale KOS du Quercy ouvre ses portes pour une visite immersive autour de la fabrication de la bière artisanale

La brasserie artisanale KOS du Quercy ouvre ses portes pour une visite immersive autour de la fabrication de la bière artisanale. Les participants découvrent les ingrédients utilisés, les différentes étapes de production et le savoir-faire de la brasserie avant de partager un moment convivial autour d’un apéro dînatoire composé de charcuteries, fromages et dessert.

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Le Verdier Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 76 96 16 53

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English :

The KOS craft brewery in Quercy opens its doors for an immersive tour of how craft beer is made

L’événement Visites d’été à la Brasserie Kos Cajarc a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac