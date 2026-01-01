Repair Café à la gare de Cajarc

Gare de Cajarc Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Moment de partage et de solidarité autour de la réparation d’objets du quotidien

Moment de partage et de solidarité autour de la réparation d’objets du quotidien. Le Repair Café permet à chacun d’apporter ses objets cassés (petits électroménagers, vêtements, jouets, vélos…) pour les réparer avec l’aide de bénévoles compétents. Une démarche écoresponsable et conviviale.

.

Gare de Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 41 repaircafe@la-locollective.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Moment of sharing and solidarity around the repair of everyday objects

L’événement Repair Café à la gare de Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Lacapelle Marival