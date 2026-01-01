Repair Café à la gare de Cajarc Cajarc
Repair Café à la gare de Cajarc Cajarc samedi 17 janvier 2026.
Moment de partage et de solidarité autour de la réparation d’objets du quotidien. Le Repair Café permet à chacun d’apporter ses objets cassés (petits électroménagers, vêtements, jouets, vélos…) pour les réparer avec l’aide de bénévoles compétents. Une démarche écoresponsable et conviviale.
Gare de Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 41 repaircafe@la-locollective.org
English :
Moment of sharing and solidarity around the repair of everyday objects
