Vide ta chambre à Cajarc Cajarc
Vide ta chambre à Cajarc Cajarc dimanche 31 mai 2026.
Cajarc
Vide ta chambre à Cajarc
rue des Écoles à Cajarc Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’APE des écoles de Cajarc a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un vide ta chambre qui se tiendra dans la cour de l’école primaire (rue des Écoles à Cajarc).
Ce sera l’occasion idéale pour donner une seconde vie aux affaires des enfants et faire de bonnes affaires !
L’APE des écoles de Cajarc a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un vide ta chambre qui se tiendra dans la cour de l’école primaire (rue des Écoles à Cajarc).
Ce sera l’occasion idéale pour donner une seconde vie aux affaires des enfants et faire de bonnes affaires !
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rue des Écoles à Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 11 92 10 31 apeprimairecajarc@yahoo.fr
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English :
L?APE des écoles de Cajarc is pleased to announce the organization of a vide ta chambre to be held in the courtyard of the elementary school (rue des Écoles in Cajarc).
This will be the ideal opportunity to give a second life to children?s belongings and make some bargains!
L’événement Vide ta chambre à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac
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