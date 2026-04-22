Cajarc

Vide ta chambre à Cajarc

rue des Écoles à Cajarc Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’APE des écoles de Cajarc a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un vide ta chambre qui se tiendra dans la cour de l’école primaire (rue des Écoles à Cajarc).

Ce sera l’occasion idéale pour donner une seconde vie aux affaires des enfants et faire de bonnes affaires !

L’APE des écoles de Cajarc a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un vide ta chambre qui se tiendra dans la cour de l’école primaire (rue des Écoles à Cajarc).

Ce sera l’occasion idéale pour donner une seconde vie aux affaires des enfants et faire de bonnes affaires !

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rue des Écoles à Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 11 92 10 31 apeprimairecajarc@yahoo.fr

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English :

L?APE des écoles de Cajarc is pleased to announce the organization of a vide ta chambre to be held in the courtyard of the elementary school (rue des Écoles in Cajarc).

This will be the ideal opportunity to give a second life to children?s belongings and make some bargains!

L’événement Vide ta chambre à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac