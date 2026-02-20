Vernissage de l’exposition Au bout du monde à la MAGCP de Cajarc Cajarc

Vernissage de l’exposition Au bout du monde à la MAGCP de Cajarc

Julia Gault et Thomas Teurlai inventent des formes et des systèmes pour raconter notre monde, un monde essoufflé, peuplé des formes que nous inventons, produisons et reléguons à un rythme débridé. Pour autant, les deux artistes s’émerveillent dans le même temps des infinies possibilités de métamorphose de la matière, par des procédés naturels ou technologiques.

English :

Julia Gault and Thomas Teurlai invent forms and systems to tell the story of our world, a breathless world populated by the forms we invent, produce and relegate at an unbridled pace

