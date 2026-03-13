Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc Cajarc mercredi 15 juillet 2026.

Cajarc

Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc

134 avenue Germain Canet Cajarc Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à s’intéresser aux œuvres par le biais de petites expériences sensorielles

Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à s’intéresser aux œuvres par le biais de petites expériences sensorielles. Ils utilisent leurs yeux mais aussi leur corps, leur voix et leurs mains ! L’exploration s’achève sur un petit atelier de pratique à leur mesure.

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134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@magcp.fr

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English :

Children are invited to take a step-by-step tour of the exhibition and engage with the works through small sensory experiments

L’événement Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac