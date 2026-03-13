Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc Cajarc
Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc Cajarc mercredi 15 juillet 2026.
Cajarc
Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc
134 avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à s’intéresser aux œuvres par le biais de petites expériences sensorielles
Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à s’intéresser aux œuvres par le biais de petites expériences sensorielles. Ils utilisent leurs yeux mais aussi leur corps, leur voix et leurs mains ! L’exploration s’achève sur un petit atelier de pratique à leur mesure.
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134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@magcp.fr
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English :
Children are invited to take a step-by-step tour of the exhibition and engage with the works through small sensory experiments
L’événement Les rendez-vous Pom*Pompidou des Tout-Petits à Magcp à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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