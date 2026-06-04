Conférence à Cajarc Des grottes aux forêts environnement et mode de vie des Chiroptères …. Cajarc mercredi 8 juillet 2026.

Cajarc

Conférence à Cajarc Des grottes aux forêts environnement et mode de vie des Chiroptères ….

1 Rue de la Cascade (salle des fêtes) Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

L'association Phosphatières du Quercy met à profit la venue de paléontologues pour les fouilles estivales en organisant une conférence à Cajarc des grottes aux forêts environnement et mode de vie des Chiroptères fossiles du Quercy par Hugo Bouaziz Yiyun Chen Cédric del Rio.

Comment vivaient les chauves-souris il y a 35 millions d’années Les espèces actuelles émettent des ultrasons par le nez ou par la bouche, mais dans quelle mesure les formes fossiles leur ressemblent-elles ? L’étude de l’anatomie crânienne permet d’inférer leur mode d’écholocalisation et les fréquences !

L'association Phosphatières du Quercy met à profit la venue de paléontologues pour les fouilles estivales en organisant une conférence à Cajarc des grottes aux forêts environnement et mode de vie des Chiroptères fossiles du Quercy par Hugo Bouaziz Yiyun Chen Cédric del Rio.

Comment vivaient les chauves-souris il y a 35 millions d’années Les espèces actuelles émettent des ultrasons par le nez ou par la bouche, mais dans quelle mesure les formes fossiles leur ressemblent-elles ? L’étude de l’anatomie crânienne permet d’inférer leur mode d’écholocalisation et les fréquences !

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1 Rue de la Cascade (salle des fêtes) Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 24 66 22 78 thierry.pelissie@gmail.com

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English :

The Phosphatières du Quercy association is taking advantage of the visit of paleontologists for summer digs by organizing a conference in Cajarc from caves to forests: environment and lifestyle of fossil Chiroptera in Quercy by Hugo Bouaziz Yiyun Chen Cédric del Rio.

How did bats live 35 million years ago Today’s species emit ultrasound through their nose or mouth, but how similar are fossil forms to them? The study of cranial anatomy allows us to infer their echolocation mode and frequencies!

The study of cranial anatomy allows us to infer their echolocation mode and frequencies!

L’événement Conférence à Cajarc Des grottes aux forêts environnement et mode de vie des Chiroptères …. Cajarc a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac