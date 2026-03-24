Trail de Cajarc

Place du Foirail Cajarc Lot

Tarif : 5 – 5 – 18 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Course nature organisée a Cajarc proposant plusieurs parcours de trail et une randonnée pédestre permettant de découvrir les paysages du territoire

Course nature organisée a Cajarc proposant plusieurs parcours de trail et une randonnée pédestre permettant de découvrir les paysages du territoire. L'évènement s adresse aux sportifs amateurs et confirmes et met en valeur les sentiers naturels du secteur sud du Grand Figeac. Les participants peuvent choisir entre plusieurs distances avec ravitaillements sur le parcours et animations autour de la pratique sportive. La manifestation se déroule en lien avec la fête de la Terre et propose également un espace convivial avec restauration et animations pour les accompagnants.

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Place du Foirail Cajarc 46160 Lot Occitanie

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English :

Nature race organized in Cajarc offering several trail courses and a hike to discover the local landscapes

L’événement Trail de Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac