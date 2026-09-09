Inauguration -Désir Souterrain- Magcp Cajarc Cajarc

Informations pratiques

Cajarc

Inauguration -Désir Souterrain- Magcp Cajarc

134, avenue Germain Canet Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Inauguration de l’œuvre pérenne de Lionel Sabatté au centre 'Art de Cajarc !

Composée de quatre blocs de pierre calcaire empilés, l’œuvre créée spécialement par

Lionel Sabatté au sein de la carrière d’Occitanie Pierres à Cénevières (46) est installée

devant la façade du centre d’art, au cœur de Cajarc.

L’inauguration est suive d’une rencontre à trois voix au cœur de l’exposition Un Désir

souterrain avec Lionel Sabatté, artiste, Joëlle Arches, directrice du Musée Goya,

Castres, et Bertrand Defois, conservateur du Centre de Préhistoire du Pech Merle,

Cabrerets.

Inauguration de l’œuvre pérenne de Lionel Sabatté au centre 'Art de Cajarc !

Composée de quatre blocs de pierre calcaire empilés, l’œuvre créée spécialement par

Lionel Sabatté au sein de la carrière d’Occitanie Pierres à Cénevières (46) est installée

devant la façade du centre d’art, au cœur de Cajarc.

L’inauguration est suive d’une rencontre à trois voix au cœur de l’exposition Un Désir

souterrain avec Lionel Sabatté, artiste, Joëlle Arches, directrice du Musée Goya,

Castres, et Bertrand Defois, conservateur du Centre de Préhistoire du Pech Merle,

Cabrerets.

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134, avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 reservation@magcp.fr

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English :

Unveiling of Lionel Sabatté’s permanent artwork at the “Art de Cajarc” center!

Composed of four stacked limestone blocks, the artwork was created specifically by

Lionel Sabatté at the quarryE8re d’Occitanie Pierres à Cènevières (46), is installed

in front of the art center’s façade, in the heart of Cajarc.

The inauguration is followed by a three-way discussion at the heart of the exhibition *Un Désir*

with Lionel Sabatté, artist; Joëlle Arches, director of the Goya Museum,

Castres, and Bertrand Defois, curator of the Pech Merle Prehistory Center,

Cabrerets.

L’événement Inauguration -Désir Souterrain- Magcp Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Figeac