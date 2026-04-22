Informations pratiques

Cajarc

Spectacle à Cajarc, théâtre d’objet La tournée

Espace F. Sagan, rue de la cascade Cajarc Lot

Tarif : – – 13 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Sur un vélo ou en voiture, bravant la pluie, le vent, la neige ou les chiens à l’affût, le facteur ne manque jamais de passer !

Plus qu’un simple messager, il est pour certains une joyeuse visite dans la journée, ou le lien social qui manque à d’autre

Sur un vélo ou en voiture, bravant la pluie, le vent, la neige ou les chiens à l’affût, le facteur ne manque jamais de passer !

Plus qu’un simple messager, il est pour certains une joyeuse visite dans la journée, ou le lien social qui manque à d’autre. Invitant le public dans un centre de tri, avec ses casiers, ses sacs remplis de lettres à faire parvenir, Emmanuel Van Cappel nous conte des récits, des témoignages récoltés et nous embarque avec humour et sensibilité dans sa tournée !

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Espace F. Sagan, rue de la cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Whether by bike or car, braving the rain, wind, snow, or dogs on the prowl, the mail carrier never fails to show up!

More than just a messenger, for some he’s a cheerful visitor during the day, or the social connection that others lack

L’événement Spectacle à Cajarc, théâtre d’objet La tournée Cajarc a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac