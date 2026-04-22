Spectacle à Cajarc, théâtre d’objet La tournée Cajarc
vendredi 2 octobre 2026 · Cajarc
Informations pratiques
Cajarc
Spectacle à Cajarc, théâtre d’objet La tournée
Espace F. Sagan, rue de la cascade Cajarc Lot
Tarif : – – 13 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Sur un vélo ou en voiture, bravant la pluie, le vent, la neige ou les chiens à l’affût, le facteur ne manque jamais de passer !
Plus qu’un simple messager, il est pour certains une joyeuse visite dans la journée, ou le lien social qui manque à d’autre
Sur un vélo ou en voiture, bravant la pluie, le vent, la neige ou les chiens à l’affût, le facteur ne manque jamais de passer !
Plus qu’un simple messager, il est pour certains une joyeuse visite dans la journée, ou le lien social qui manque à d’autre. Invitant le public dans un centre de tri, avec ses casiers, ses sacs remplis de lettres à faire parvenir, Emmanuel Van Cappel nous conte des récits, des témoignages récoltés et nous embarque avec humour et sensibilité dans sa tournée !
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Espace F. Sagan, rue de la cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
Whether by bike or car, braving the rain, wind, snow, or dogs on the prowl, the mail carrier never fails to show up!
More than just a messenger, for some he’s a cheerful visitor during the day, or the social connection that others lack
L’événement Spectacle à Cajarc, théâtre d’objet La tournée Cajarc a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac
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