Visite guidée du centre ancien de Cajarc, Office de Tourisme de Cajarc, Cajarc

Informations pratiques

Visite guidée du centre ancien de Cajarc Samedi 19 septembre, 10h00 Office de Tourisme de Cajarc Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite guidée, commentée et menée bon train par Jacques Borzo, ancien maire de Cajarc et passionné par son village quercynois. Une découverte incontournable !

Niché au cœur de la vallée du Lot, dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy, Cajarc se dévoile entre falaises et rivière. Au XXᵉ siècle, le village devient le « petit Saint-Tropez du Lot » grâce aux nombreuses célébrités qui lui sont liées : Françoise Sagan y est née, Georges Pompidou y possédait une propriété et Coluche s’inspira du marchand d’articles de pêche cajarcois Moulinot pour écrire, en 1975, son célèbre sketch « Le Schmilblick ».

Aujourd’hui, Cajarc cultive un art de vivre fait de culture, de convivialité et de douceur. Étape du GR®65, la célèbre voie du Puy, ou Via Podiensis, l’un des principaux chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la commune est également classée Site remarquable du goût pour la culture du safran du Quercy.

Au fil de la visite, découvrez notamment la maison Quoirez, où est née Françoise Sagan, l’église Saint-Étienne, le palais de l’Hébrardie, les maisons et hôtels particuliers des XVIIᵉ et XIXᵉ siècles, l’ancien couvent des Mirepoix, le pont suspendu du XIXᵉ siècle sur le Lot et, plus insolite, une tour Eiffel miniature.

Office de Tourisme de Cajarc Place Françoise Sagan 46160 Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 34 06 25 »}] Office de Tourisme Intercommunal – Point de départ des visite guidées et commentées Nombreux parkings gratuits à proximité immédiate, accès PMR

Visite guidée, commentée et menée bon train par M. Jacques Borzo, ancien Maire de Cajarc, passionné par son village quercynois. A découvrir absolument !

mairie-Cajarc©