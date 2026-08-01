Informations pratiques

Cajarc

Atelier créatif à la médiathèque de Cajarc Esprits sauvages

salle des associations Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Atelier créatif animé par l'artiste Audrey Cogny, confection de petits personnages avec des éléments récoltés en nature.

Dans la forêt profonde résonnent rires et chants de fête

Atelier créatif animé par l'artiste Audrey Cogny, confection de petits personnages avec des éléments récoltés en nature.

Dans la forêt profonde résonnent rires et chants de fête. De drôles de créatures dansent la farandole des saisons. Viens créer un des personnages de cette joyeuse sarabande, espiègle, amusant, un peu fou ! Une poésie festive à l’écoute de la forêt…

.

salle des associations Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 38 10 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop led by artist Audrey Cogny: making small figures using materials gathered from nature.%A0

In the deep forest, laughter and festive songs ring out

L’événement Atelier créatif à la médiathèque de Cajarc Esprits sauvages Cajarc a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Figeac