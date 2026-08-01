Atelier créatif à la médiathèque de Cajarc Esprits sauvages Cajarc
mercredi 26 août 2026 · Cajarc
Informations pratiques
Cajarc
Atelier créatif à la médiathèque de Cajarc Esprits sauvages
salle des associations Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Atelier créatif animé par l'artiste Audrey Cogny, confection de petits personnages avec des éléments récoltés en nature.
Dans la forêt profonde résonnent rires et chants de fête
Atelier créatif animé par l'artiste Audrey Cogny, confection de petits personnages avec des éléments récoltés en nature.
Dans la forêt profonde résonnent rires et chants de fête. De drôles de créatures dansent la farandole des saisons. Viens créer un des personnages de cette joyeuse sarabande, espiègle, amusant, un peu fou ! Une poésie festive à l’écoute de la forêt…
.
salle des associations Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 38 10 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative workshop led by artist Audrey Cogny: making small figures using materials gathered from nature.%A0
In the deep forest, laughter and festive songs ring out
L’événement Atelier créatif à la médiathèque de Cajarc Esprits sauvages Cajarc a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Figeac
À voir aussi à Cajarc (Lot)
- Concert à Cajarc Popule meus, quid feci tibi ? Cajarc 23 août 2026
- Exposition à la MAGCP de Cajarc un désir souterrain, Lionel Sabatté Cajarc 2 septembre 2026
- Fête de la terre Cajarc 4 septembre 2026
- Marché gourmand deTerre en fête à Cajarc Cajarc 4 septembre 2026
- Trail de Cajarc Cajarc 5 septembre 2026