Informations pratiques

Cajarc

Concert à Cajarc Popule meus, quid feci tibi ?

église Saint-Pierre de Cajarc Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Popule meus, quid feci tibi ?

Ô mon peuple, que t'ai-je fait ?

Concert sur le thème de la Renaissance espagnole, ce programme musical retrace les derniers moments de la Passion du Christ, du dimanche des Rameaux jusqu'à la mort sur la croix, à travers des œuvres sacrées de la Renaissance et des chants issus des traditions populaires

Popule meus, quid feci tibi ?

Ô mon peuple, que t'ai-je fait ?

Concert sur le thème de la Renaissance espagnole, ce programme musical retrace les derniers moments de la Passion du Christ, du dimanche des Rameaux jusqu'à la mort sur la croix, à travers des œuvres sacrées de la Renaissance et des chants issus des traditions populaires. Conçu comme un parcours de méditation, il mêle les polyphonies de grands compositeurs à des chants de tradition orale évoquant la souffrance, l'amour et l'espérance. Inspirée des processions de la Semaine sainte espagnole, la mise en espace des chanteurs, accompagnés de tambours, de cloches et de bougies, plonge le public dans une expérience immersive où musique, émotion et spiritualité se rejoignent.

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église Saint-Pierre de Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 77 86 41 32

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English :

Popule meus, quid feci tibi ?

%D4 My people, what have I done to you?

A concert inspired by the Spanish Renaissance, this musical program retraces the final moments of Christ’s Passion, from Palm Sunday to his death on the cross, %E0 through sacred works from the Renaissance and songs drawn from folk traditions

L’événement Concert à Cajarc Popule meus, quid feci tibi ? Cajarc a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Figeac