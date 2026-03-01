Exposition ABCdaire : l’Arctique raconté par l’art inuit Galerie Art Inuit Paris PARIS

À l’heure où l’Arctique est l’un des épicentres du dérèglement climatique et des tensions géopolitiques mondiales, nous avons pris le parti de raconter ce territoire en mutation à travers les créations artistiques de ceux qui l’habitent.

L’exposition ABCdaire, l’Arctique raconté par l’art inuit, redonne voix, par leurs œuvres, aux Inuit du Canada, du Groenland, d’Alaska et de Sibérie. Un parcours alphabétique, de A comme Arctique à Z comme Zénith, permet de classer cet espace, tout en montrant la diversité et la richesse de l’art inuit.

Ainsi, chaque lettre marque une entrée vers ce vaste univers d’art contemporain composé d’une cosmologie, de pratiques, de légendes et de créatures … Loin du folklore figé, cette exposition souligne que l’art inuit n’est pas seulement esthétique : il est aussi mémoire, transmission et résilience.

Du 27 mars au 31 août 2026, la galerie Art Inuit Paris dévoile ABCdaire – L’Arctique raconté par l’art inuit : une exposition qui explore, de A à Z, cet espace lointain à travers les regards des artistes Inuit.

Du vendredi 27 mars 2026 au lundi 31 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

Fermé du dimanche 19 juillet 2026 au lundi 17 août 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T13:00:00+01:00

fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00

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