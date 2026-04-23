Exposition Abraham Bosse Noyon
Exposition Abraham Bosse Noyon mardi 19 mai 2026.
Noyon
Exposition Abraham Bosse
6 Place Aristide Briand Noyon Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-05-19
Vernissage de l’exposition le 19 mai à 18h.
Visite guidées de l’exposition prévues les 8 et 22 juillet, ainsi que les 5 et 19 août à 15h.
Vernissage de l’exposition le 19 mai à 18h.
Visite guidées de l’exposition prévues les 8 et 22 juillet, ainsi que les 5 et 19 août à 15h. .
6 Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 03 59
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English :
Exhibition opening May 19 at 6pm.
Guided tours of the exhibition on July 8 and 22, August 5 and 19 at 3pm.
L’événement Exposition Abraham Bosse Noyon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais
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