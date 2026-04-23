Noyon

Exposition Abraham Bosse

6 Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-05-19

Vernissage de l’exposition le 19 mai à 18h.

Visite guidées de l’exposition prévues les 8 et 22 juillet, ainsi que les 5 et 19 août à 15h.

Vernissage de l’exposition le 19 mai à 18h.

Visite guidées de l’exposition prévues les 8 et 22 juillet, ainsi que les 5 et 19 août à 15h. .

6 Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 03 59

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English :

Exhibition opening May 19 at 6pm.

Guided tours of the exhibition on July 8 and 22, August 5 and 19 at 3pm.

L’événement Exposition Abraham Bosse Noyon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais