Exposition Agathe Simon EX NIHILO -Vidéo/Installation, L’esTRAde, Athis-Val-de-Rouvre
Exposition Agathe Simon EX NIHILO -Vidéo/Installation, L’esTRAde, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 1 mai 2026.
Exposition Agathe Simon EX NIHILO -Vidéo/Installation 1 – 30 mai L’esTRAde Orne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T14:30:00+02:00 – 2026-05-01T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00
L’esTRAde 16, rue Guy Velay 61430 ATHIS de L’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lestrade-art.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233657038 »}]
L’exposition Ex Nihilo d’Agathe Simon met en scène la vision de trois femmes sur la création : une artiste, une cosmologue et une éleveuse de lamas. Elle se déploie autour d’un vidéopéra immersif.
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