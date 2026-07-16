Exposition Agnès Propeck, Médiathèque de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Exposition Agnès Propeck 16 janvier – 27 mars 2027 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T10:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T10:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00

L’exposition propose une sélection de photographies réalisées par Agnès Propeck, photographe française qui vit et travaille à Paris. A la fois plasticienne et photographe, elle travaille sur les significations passées, présentes et en devenir des objets, et construit des mises en scène subtiles, sobres et touchantes.

Ses photographies pleines d’humour, à la fois précises et facétieuses, stimulent l’imaginaire de chacun tout en invitant à poursuivre les propositions et à les réinventer.

Agnès Propeck expose régulièrement en France et à l’étranger, dans des musées, galeries et festivals. Plusieurs de ses photographies ont déjà rejoint d’importantes collections françaises et étrangères.

Médiathèque de Rochefort Corderie royale, rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 66 00 https://mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61565966526347 Consultation et prêt d’ouvrages, consultation des fonds patrimoniaux. Animations, expositions. Horaires :

Mardi : 13h30-18h / Mercredi 10h-18h/ Jeudi 13h30-18h/ Vendredi 12h-19h / Samedi 10h-18h

Parking

Ligne urbaine D ; arrêt Corderie Royale

L’exposition propose une sélection de photographies réalisées par Agnès Propeck, photographe française qui vit et travaille à Paris. A la fois plasticienne et photographe, elle travaille sur les et …

© Agnès Propeck