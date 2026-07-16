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Exposition Agnès Propeck, Médiathèque de Rochefort, Rochefort

samedi 16 janvier 2027 · Médiathèque de Rochefort · Rochefort

Exposition Agnès Propeck, Médiathèque de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 27 mars 2027
Lieu
Médiathèque de Rochefort
Adresse
Corderie royale, rochefort
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime

Exposition Agnès Propeck 16 janvier – 27 mars 2027 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T10:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00
Fin : 2027-03-27T10:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00

L’exposition propose une sélection de photographies réalisées par Agnès Propeck, photographe française qui vit et travaille à Paris. A la fois plasticienne et photographe, elle travaille sur les significations passées, présentes et en devenir des objets, et construit des mises en scène subtiles, sobres et touchantes.
Ses photographies pleines d’humour, à la fois précises et facétieuses, stimulent l’imaginaire de chacun tout en invitant à poursuivre les propositions et à les réinventer.
Agnès Propeck expose régulièrement en France et à l’étranger, dans des musées, galeries et festivals. Plusieurs de ses photographies ont déjà rejoint d’importantes collections françaises et étrangères.

Médiathèque de Rochefort Corderie royale, rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 66 00 https://mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61565966526347 Consultation et prêt d’ouvrages, consultation des fonds patrimoniaux. Animations, expositions. Horaires :
Mardi : 13h30-18h / Mercredi 10h-18h/ Jeudi 13h30-18h/ Vendredi 12h-19h / Samedi 10h-18h
Parking
Ligne urbaine D ; arrêt Corderie Royale
L’exposition propose une sélection de photographies réalisées par Agnès Propeck, photographe française qui vit et travaille à Paris. A la fois plasticienne et photographe, elle travaille sur les et …

© Agnès Propeck

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