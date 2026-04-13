Exposition Aguram Les friches de l’Euro-Métropole Eglise des Trinitaires Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition Aguram Les friches de l’Euro-Métropole

Eglise des Trinitaires 1 rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Plongez au coeur des friches de l’Euro-Métropole de Metz, entre mémoire industrielle et héritage militaire.

Témoins d’un passé marqué par la sidérurgie, les mines, les conflits et l’Annexion, ces lieux racontent l’histoire d’un territoire.

Quels projets emblématiques ont su reconvertir ces espaces en les ancrant dans les dynamiques contemporaines, tout en préservant leur mémoire ?

Cette exposition réalisée par l’AGURAM vos invite à explorer leur genèse, leur impact sur les paysages, et les enjeux de leur réhabilitation.Tout public

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Eglise des Trinitaires 1 rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 54 98 qfleurot@mairie-metz.fr

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English :

Delve into the heart of the brownfield sites of the Metz Euro-Metropolis, where industrial history meets military heritage.

As witnesses to a past shaped by the steel industry, mining, conflicts, and the Annexation, these sites tell the story of a region.

What landmark projects have successfully repurposed these spaces by anchoring them in contemporary dynamics, while preserving their history?

This exhibition, organized by AGURAM, invites you to explore their origins, their impact on the landscape, and the challenges of their rehabilitation.

L’événement Exposition Aguram Les friches de l’Euro-Métropole Metz a été mis à jour le 2026-07-30 par AGENCE INSPIRE METZ