Exposition Alain Denamur Sainte-Maxime
Exposition Alain Denamur Sainte-Maxime dimanche 15 novembre 2026.
Sainte-Maxime
Exposition Alain Denamur
Centre ville Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Géant de l’acier, Alain Denamur façonne de ses mains un univers où la poésie prend forme en volumes et en mouvements.
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Centre ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
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English : Alain Denamur Exhibition
A giant of steel, Alain Dennamur shapes with his hands a universe where poetry takes form in volumes and movement. His works, often inspired by musicians and dancers, capture momentum, grace, and emotion in a suspended moment. Through meticulous handwork with metal, he manages to breathe lightness and fluidity into a raw material, offering sculptures that are at once powerful, sensitive, and profoundly evocative.
L’événement Exposition Alain Denamur Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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