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Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Lieu
Esplanade de la Laïcité
Adresse
Centre Culturel Le Quasar
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles

Cherbourg-Octeville Centre Culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-09-19

Explorateur, scientifique, officier des Douanes, Albert Auguste Fauvel était sans aucun doute un personnage aux multiples facettes. Né à Cherbourg le 7 novembre 1851, il a, grâce à sa profession, voyagé dans le monde entier. Pendant ces années, Albert Auguste n’a jamais manqué d’informer sa famille et ses proches de ses découvertes. Ces correspondances, rassemblées par la famille Fauvel, sont ici le témoignage de sa vie d’aventures. Géographe, biologiste ou encore naturaliste, découvrez dans cette exposition l’incroyable parcours d’Albert Auguste Fauvel.   .

Cherbourg-Octeville Centre Culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 40  bibliotheque.prevert@cherbourg.fr

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English : Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles

L’événement Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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