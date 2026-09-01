Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles

Cherbourg-Octeville Centre Culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-09-19

Explorateur, scientifique, officier des Douanes, Albert Auguste Fauvel était sans aucun doute un personnage aux multiples facettes. Né à Cherbourg le 7 novembre 1851, il a, grâce à sa profession, voyagé dans le monde entier. Pendant ces années, Albert Auguste n’a jamais manqué d’informer sa famille et ses proches de ses découvertes. Ces correspondances, rassemblées par la famille Fauvel, sont ici le témoignage de sa vie d’aventures. Géographe, biologiste ou encore naturaliste, découvrez dans cette exposition l’incroyable parcours d’Albert Auguste Fauvel. .

Cherbourg-Octeville Centre Culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 40 bibliotheque.prevert@cherbourg.fr

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English : Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles

L’événement Exposition Albert Fauvel De Cherbourg aux Seychelles Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin