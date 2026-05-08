Nuit de la chauve-souris, maison de l’EEDD cherbourg en cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
vendredi 11 septembre 2026 · maison de l'EEDD cherbourg en cotentin · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris Vendredi 11 septembre, 20h30 maison de l’EEDD cherbourg en cotentin Manche
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:30:00+02:00
Venez découvrir l’univers fascinant des chauves-souris au travers d’une présentation en salle suivie d’une balade vespérale à l’écoute de ces mammifères étonnants. Sortie tout public à partir de 5 ans. Inscription obligatoire au 02 33 22 22 16 – gratuit
maison de l’EEDD cherbourg en cotentin 356 rue des algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Tourlaville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 22 22 16 »}]
découverte des chauves-souris MAison de l’EEDD chauve souris
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