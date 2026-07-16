Levez les yeux ! Découverte du SHD de Cherbourg et atelier sur la construction de la rade de Cherbourg, Service Historique de la Défense – Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin
vendredi 18 septembre 2026 · Service Historique de la Défense - Cherbourg · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Levez les yeux ! Découverte du SHD de Cherbourg et atelier sur la construction de la rade de Cherbourg Vendredi 18 septembre, 09h00 Service Historique de la Défense – Cherbourg Manche
Destinée aux élèves de cycle 3, collège et lycée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Visite-découverte des fonds du SHD-Cherbourg et atelier sur la construction de la rade, basé sur des plans et des dossiers techniques (selon âge des participants)
Service Historique de la Défense – Cherbourg Caserne de l’Abbaye, 57 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 92 65 07 http://servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « magali-a.lachevre@intradef.gouv.fr »}] L’échelon de Cherbourg du service historique de la Défense regroupe les archives de l’arrondissement maritime situé entre la frontière belge et le Mont-Saint-Michel. Il abrite également une bibliothèque patrimoniale spécialisée en histoire de la Marine. Ouvert à tous, ce service offre les moyens d’effectuer des recherches généalogiques et historiques sur la région maritime depuis la fin de l’Ancien Régime.
© Service historique de la Défense
Visite-découverte des fonds du SHD-Cherbourg et atelier sur la construction de la rade, basé sur des plans et des dossiers techniques (selon âge des participants)
©SHD
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