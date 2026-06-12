Exposition | Alice au Pays des Merveilles, c’est l’heure du thé Nogent-sur-Oise

Nogent-sur-Oise

Exposition | Alice au Pays des Merveilles, c’est l’heure du thé

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Partir en Livre Nos petits et grands héros

Du 1er juillet au 14 août, découvrez l’exposition Alice au Pays des Merveilles, c’est l’heure du thé

Laisse-toi surprendre par les étrangetés du Pays des Merveilles! Plonge dans l’univers fantastique de Lewis Caroll avec les installations monumentales sculptées par les enfants des ALSH de Creil et les familles de la Maison des Parents sous la Direction de l’artiste Delphine Renard.

En partenariat avec l’Espace Matisse et les médiathèques de Creil.

A ne pas rater: Mercredi 1er juillet à 15h30 et 18h: Visite animée de l’exposition

(durée: 30 min, dès 7 ans)

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi au Vendredi 14h-19h ; Samedi 14h-18h (Fermé Dimanche et Lundi)

Renseignements au 03 44 66 60 44

allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt Saint-Exupéry ou B arrêt Médiathèque

Partir en Livre Nos petits et grands héros

Du 1er juillet au 14 août, découvrez l’exposition Alice au Pays des Merveilles, c’est l’heure du thé

Laisse-toi surprendre par les étrangetés du Pays des Merveilles! Plonge dans l’univers fantastique de Lewis Caroll avec les installations monumentales sculptées par les enfants des ALSH de Creil et les familles de la Maison des Parents sous la Direction de l’artiste Delphine Renard.

En partenariat avec l’Espace Matisse et les médiathèques de Creil.

A ne pas rater: Mercredi 1er juillet à 15h30 et 18h: Visite animée de l’exposition

(durée: 30 min, dès 7 ans)

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi au Vendredi 14h-19h ; Samedi 14h-18h (Fermé Dimanche et Lundi)

Renseignements au 03 44 66 60 44

allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt Saint-Exupéry ou B arrêt Médiathèque .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44

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English :

Book Journey: Our Heroes, Big and Small

From July 1 to August 14, discover the exhibition Alice in Wonderland: It’s Tea Time

Let yourself be surprised by the strange creatures of Wonderland! Dive into Lewis Carroll’s fantastical world with monumental installations sculpted by children from Creil’s after-school programs and families from the Maison des Parents, under the direction of artist Delphine Renard.

In partnership with Espace Matisse and the Creil libraries.

Don’t miss: Wednesday, July 1 at 3:30 PM and 6:00 PM: Guided tour of the exhibition

(duration: 30 min, ages 7 and up)

Free, open to the public during the media library’s hours of operation:

Tuesday through Friday: 2:00 PM–7:00 PM; Saturday: 2:00 PM–6:00 PM (Closed Sunday and Monday)

For more information, call 03 44 66 60 44

Take the AXO bus network, line C1/C2 to the Saint-Exupéry stop or line B to the Médiathèque stop

L’événement Exposition | Alice au Pays des Merveilles, c’est l’heure du thé Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Creil Sud Oise