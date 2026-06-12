Exposition interactive | La cour des contes Nogent-sur-Oise samedi 4 juillet 2026.

Nogent-sur-Oise

Exposition interactive | La cour des contes

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Partir en Livre Nos petits et grands héros

Du 4 juillet au 14 août, découvrez l’exposition interactive La Cour des contes .

Qui a assassiné Blanche-Neige? Résous l’enquête au coeur des contes grâce à une exposition immersive et à la réalité augmentée.

En partenariat avec la MDO

Dès 10 ans.

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi au Vendredi 14h-19h ; Samedi 14h-18h (Fermé Dimanche et Lundi)

Renseignements au 03 44 66 60 44

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt Saint-Exupéry ou B arrêt Médiathèque

Partir en Livre Nos petits et grands héros

Du 4 juillet au 14 août, découvrez l’exposition interactive La Cour des contes .

Qui a assassiné Blanche-Neige? Résous l’enquête au coeur des contes grâce à une exposition immersive et à la réalité augmentée.

En partenariat avec la MDO

Dès 10 ans.

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi au Vendredi 14h-19h ; Samedi 14h-18h (Fermé Dimanche et Lundi)

Renseignements au 03 44 66 60 44

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt Saint-Exupéry ou B arrêt Médiathèque .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44

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English :

Journey Through Books: Our Heroes, Big and Small

From July 4 to August 14, discover the interactive exhibition La Cour des contes.

Who Murdered Snow White? Dive into the heart of fairy tales through an immersive exhibition and augmented reality.

In partnership with the MDO

Ages 10 and up.

Free admission during library hours:

Tuesday through Friday: 2:00 PM–7:00 PM; Saturday: 2:00 PM–6:00 PM (Closed Sunday and Monday)

For more information, call 03 44 66 60 44

Take the AXO bus network, line C1/C2 to the Saint-Exupéry stop or line B to the Médiathèque stop

L’événement Exposition interactive | La cour des contes Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Creil Sud Oise