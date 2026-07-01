Exposition « Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, illustré par Isabelle Simler, Éditions courtes et longues », Musée Alfred Canel, Pont-Audemer

Informations pratiques

Exposition « Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, illustré par Isabelle Simler, Éditions courtes et longues » 18 – 20 septembre Musée Alfred Canel Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’univers sensible et fascinant de l’illustratrice, Isabelle Simler, dont les œuvres revisitent avec poésie le célèbre récit de Lewis Carroll.

Exposition présentée du 27 juin au 29 novembre 2026

Musée Alfred Canel 64 Rue de la République, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0232568481 https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel Le fonds de la bibliothèque, de grande réputation, comporte 20.000 livres, documents et manuscrits dont une forte proportion concerne la Normandie. Ils sont répartis dans leurs meubles d’origine. Le musée a pris l’apparence d’un cabinet de curiosités. Inondé de lumière zénithale, il présente des tableaux, le plus souvent de peintres régionaux, jusqu’à saturation. S’y mêlent coléoptères, herbiers, fossiles, céramiques et autres objets. place réservée aux handicapés moteur en face du musée rue de la République.

Découvrez l’univers sensible et fascinant de l’illustratrice, Isabelle Simler, dont les œuvres revisitent avec poésie le célèbre récit de Lewis Carroll.

©Musée Alfred-Canel – Illustrations extraites de l’ouvrage Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll illustré par Isabelle Simler, Éditions courtes et longues, Paris 2025.