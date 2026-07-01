Exposition : le patrimoine de la Reconstruction, Placette Saint-Ouen, Pont-Audemer

Informations pratiques

Exposition : le patrimoine de la Reconstruction 19 et 20 septembre Placette Saint-Ouen Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’issue des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Pont-Audemer perd 21% de son patrimoine bâti. À travers 18 panneaux et un diaporama, découvrez l’architecture de la Reconstruction à Pont-Audemer, et les nombreuses réalisations (maisons, logements collectifs, équipements ) de l’architecte Maurice Novarina qui donne à Pont-Audemer une nouvelle identité urbanistique.

Placette Saint-Ouen 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie

À l’issue des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Pont-Audemer perd 21% de son patrimoine bâti. À travers 18 panneaux et un diaporama, découvrez l’architecture de la Reconstruction à et les…

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