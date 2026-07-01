Informations pratiques

Pont-Audemer

Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler

64 Rue de la République Pont-Audemer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-02

Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, illustré par Isabelle Simler, Éditions courtes et longues .

64 Rue de la République Pont-Audemer 27500 Eure Normandie +33 2 32 56 84 81 musee.canel@pontaudemer.fr

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English : Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler

L’événement Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler Pont-Audemer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Pont-Audemer Val de Risle