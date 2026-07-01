Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler Pont-Audemer
dimanche 19 juillet 2026 · Pont-Audemer
Informations pratiques
Pont-Audemer
Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler
64 Rue de la République Pont-Audemer Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, illustré par Isabelle Simler, Éditions courtes et longues .
64 Rue de la République Pont-Audemer 27500 Eure Normandie +33 2 32 56 84 81 musee.canel@pontaudemer.fr
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English : Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler
L’événement Visite commentée de l’exposition Alice au pays des merveilles illustré par Isabelle Simler Pont-Audemer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Pont-Audemer Val de Risle
À voir aussi à Pont-Audemer (Eure)
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