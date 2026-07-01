Visite guidée : le patrimoine de la Reconstruction à Pont-Audemer, Placette Saint-Ouen, Pont-Audemer

Informations pratiques

Visite guidée : le patrimoine de la Reconstruction à Pont-Audemer Samedi 19 septembre, 14h30 Placette Saint-Ouen Eure

Durée 2h, RDV placette Saint-Ouen, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée du patrimoine de la reconstruction d’après-guerre de Pont-Audemer

Placette Saint-Ouen 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 41 08 21 »}]

Visite guidée du patrimoine de la reconstruction d’après-guerre de Pont-Audemer

© patrimoine Pont Audemer