Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle Pont-Audemer
samedi 19 septembre 2026 · Pont-Audemer
Informations pratiques
Pont-Audemer
Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle
112 Route de Rouen Pont-Audemer Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, partez à la découverte de l’Hôtel-Spa-Restaurant Belle-Isle sur Risle lors d’une balade ludique et découvrez sur place le marché local avec dégustation gratuite des produits comme étape ultime au tour.
Inscription obligatoire à la balade. Marché réservé aux participants inscrits.
Inscription au 02 32 41 08 21 ou tourisme@ccpavr.fr
Deux départs pour la balade 14h30-16h et 16h-17h30
RDV Hôtel Belle-Isle sur Risle, 112 Route de Rouen, 27500 Pont-Audemer .
112 Route de Rouen Pont-Audemer 27500 Eure Normandie +33 2 32 41 08 21 tourisme@ccpavr.fr
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English : Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle
L’événement Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle Pont-Audemer a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pont-Audemer Val de Risle
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