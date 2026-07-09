Informations pratiques

Pont-Audemer

Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle

112 Route de Rouen Pont-Audemer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, partez à la découverte de l’Hôtel-Spa-Restaurant Belle-Isle sur Risle lors d’une balade ludique et découvrez sur place le marché local avec dégustation gratuite des produits comme étape ultime au tour.

Inscription obligatoire à la balade. Marché réservé aux participants inscrits.

Inscription au 02 32 41 08 21 ou tourisme@ccpavr.fr

Deux départs pour la balade 14h30-16h et 16h-17h30

RDV Hôtel Belle-Isle sur Risle, 112 Route de Rouen, 27500 Pont-Audemer .

112 Route de Rouen Pont-Audemer 27500 Eure Normandie +33 2 32 41 08 21 tourisme@ccpavr.fr

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English : Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle

L’événement Balade ludique et marché local au Belle-Isle sur Risle Pont-Audemer a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pont-Audemer Val de Risle