Atelier de calligraphie, Musée Alfred Canel, Pont-Audemer

Informations pratiques

Atelier de calligraphie Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Alfred Canel Eure

Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier de calligraphie « Sanaàd » par le Safran collectif

L’animation ludique invite à s’immerger dans une pratique où le geste devient langage et où l’écriture se fait expression artistique à part entière. À travers cette initiation, le public découvre une écriture imaginaire, mais codée, tout en laissant place à l’interprétation personnelle.

Dès 6 ans

Musée Alfred Canel 64 Rue de la République, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0232568481 https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel Le fonds de la bibliothèque, de grande réputation, comporte 20.000 livres, documents et manuscrits dont une forte proportion concerne la Normandie. Ils sont répartis dans leurs meubles d’origine. Le musée a pris l’apparence d’un cabinet de curiosités. Inondé de lumière zénithale, il présente des tableaux, le plus souvent de peintres régionaux, jusqu’à saturation. S’y mêlent coléoptères, herbiers, fossiles, céramiques et autres objets. place réservée aux handicapés moteur en face du musée rue de la République.

Atelier de calligraphie « Sanaàd » par le Safran collectif

©MuséeAlfred-Canel