Exposition : An Act of Attention, Institut suédois, Paris

Informations pratiques

Exposition : An Act of Attention 11 novembre 2026 – 21 février 2027 Institut suédois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T12:00:00+01:00 – 2026-11-11T19:00:00+01:00

Fin : 2027-02-21T12:00:00+01:00 – 2027-02-21T19:00:00+01:00

Sept photographes appartenant aux scènes émergentes française et suédoise auront participé à un workshop avec Sophie Ristelhueber, lauréate du prix Hasselblad 2025, avant d’être réuni⸱es dans cette salle d’exposition. Où il est question de fragments du monde mis en partage.

L’exposition réunit sept artistes contemporain⸱es : Marguerite Bornhauser (France), Theo Elias (Suède), Tom Hallgren (Suède), Salad Hilowle (Suède), Massao Mascaro (France), Iris Millot (France) et Ela Polkowska (Suède). Issu⸱es de contextes et d’horizons variés, il⸱elles partagent une volonté commune : donner à voir quelque chose d’authentique, d’ancré dans le réel – une expérience, une présence, un fragment du monde observé. Leurs pratiques, multiples, explorent les potentialités du médium photographique avec une attention particulière portée à la matérialité de l’image, tout en s’ouvrant, pour certain⸱es, à des formes élargies, proches de l’installation ou de la sculpture.

Chacun⸱e, à travers son langage propre, dirige son regard vers des réalités humaines, intimes ou collectives. Ensemble, leurs œuvres composent un espace de résonances où les récits se croisent, se répondent et s’enrichissent.

Au-delà de la rencontre des œuvres dans l’espace d’exposition, le projet accorde une place essentielle aux échanges entre les artistes. Réuni⸱es durant quatre jours à l’Institut suédois, ils et elles auront préalablement participé à un workshop conçu comme un laboratoire de recherche, mené par la photographe française Sophie Ristelhueber, lauréate du prix Hasselblad 2025. Ce temps de travail et de réflexion collective ouvre un espace d’expérimentation où les pratiques se confrontent, se transforment et se renouvellent.

Ainsi, l’exposition s’attache autant à montrer qu’à activer : elle fait émerger un réseau de relations fait d’inspiration, de collaboration et de transmission.

Commissaires : Anna Danielsson (Institut suédois) et Stefan Jensen (Fondation Hasselblad)

En collaboration avec la Fondation Hasselblad.

Institut suédois 11 rue Payenne Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France

Sept photographes appartenant aux scènes émergentes française et suédoise auront participé à un workshop avec Sophie Ristelhueber, lauréate du prix Hasselblad 2025, avant d’être réuni⸱es dans cette…

©Tom Hallgren