Exposition André Dast Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Exposition André Dast

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Exposition Peintures, Paysages et Personnages, par André Dast.

L’artiste se présente

Je peins depuis bien longtemps maintenant, après m’être intéressé au monde des impressionnistes, et des peintres des siècles passés comme Vermeer, Le Caravage, ou encore Rembrandt.

J’ai participé a de nombreuses expositions, dont certaines m’ont vu récompensées par des prix du jury et prix du public. J’essaye au mieux de reproduire ce que la nature nous propose, au gré de mes promenades et de mes envies, et de les peindre sur des grands formats.

Depuis quelques temps, je m’intéresse a l’art du portrait, en réalisant quelques tableaux de personnages dans des décors laissant une large place au romantisme et à la poésie. .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

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English : Exposition André Dast

L’événement Exposition André Dast Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne