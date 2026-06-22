Exposition André Dast Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Exposition André Dast Office de Tourisme Châlons-en-Champagne mercredi 1 juillet 2026.
Châlons-en-Champagne
Exposition André Dast
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-01
Tout public
Exposition Peintures, Paysages et Personnages, par André Dast.
L’artiste se présente
Je peins depuis bien longtemps maintenant, après m’être intéressé au monde des impressionnistes, et des peintres des siècles passés comme Vermeer, Le Caravage, ou encore Rembrandt.
J’ai participé a de nombreuses expositions, dont certaines m’ont vu récompensées par des prix du jury et prix du public. J’essaye au mieux de reproduire ce que la nature nous propose, au gré de mes promenades et de mes envies, et de les peindre sur des grands formats.
Depuis quelques temps, je m’intéresse a l’art du portrait, en réalisant quelques tableaux de personnages dans des décors laissant une large place au romantisme et à la poésie. .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition André Dast
L’événement Exposition André Dast Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne 21 août 2026
- Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne 28 août 2026
- 79ème Foire de Châlons Le Capitole Châlons-en-Champagne 28 août 2026
- MATT POKORA – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne 29 août 2026