Exposition Andrew Erdos. De la terre jaillit la lumière., Musée du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence

Exposition Andrew Erdos. De la terre jaillit la lumière. Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le Musée du Pavillon de Vendôme vous invite à découvrir l’artiste contemporain et maître verrier américain Andrew ERDOS dont la pratique singulière à la croisée de la sculpture et du design inter-agit et entre en résonance avec les collections du musée.

Près de la moitié des œuvres a été créée pour le lieu ; certaines réalisées in situ (grâce à son four transportable) tandis que d’autres s’ancrent dans la terre et l’histoire de notre territoire, s’inspirant des strates géologiques, en référence à la montagne Sainte-Victoire ou aux œufs de dinosaures très présents dans la région aixoise.

Dans cet écrin du XVIIe siècle, luminaires, vases, sculptures et miroirs ponctuent les différents salons dans une alchimie de matières, de vibrations miroitantes et colorées, de lumière, de transparence et d’opacité diffractant le temps de la création entre passé et présent.

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33442918875 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Pavillon-de-Vendome Les collections sont constituées de nombreux portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et de mobilier provençal. Depuis 1990, le pavillon de Vendôme présente de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain.

Le Musée du Pavillon de Vendôme vous invite à découvrir l’artiste contemporain et maître verrier américain Andrew ERDOS dont la pratique singulière à la croisée de la sculpture et du design et entre …

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