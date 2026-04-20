Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême

Exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Archives Municipales

Adresse : 33 avenue Jules Ferry

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Tarif :

Angoulême

Exposition Angoulême, entre nature et jardin

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-23
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-04-23

Du jardin public, au jardin privé en passant par les potagers, la nature revient de plus en plus en ville. Venez découvrir, à travers cette exposition, l’histoire des jardins d’Angoulême, telle une promenade végétale.
  .

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97  maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From public and private gardens to kitchen gardens, nature is making a comeback in the city. Come and discover the history of Angoulême?s gardens through this exhibition.

L’événement Exposition Angoulême, entre nature et jardin Angoulême a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)