Exposition Animalia BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Animalia

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Muriel Cauhapé et Arlette Martin associent leurs oeuvres sur la vie animale: des rencontres inattendues, des coups de coeur, un plaisir à évoquer ces êtres colorés.

Entrée libre .

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 36 32

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English :

Muriel Cauhapé and Arlette Martin combine their work on animal life: unexpected encounters, love at first sight, a pleasure in evoking these colorful beings.

L’événement Exposition Animalia Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65