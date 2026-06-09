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Exposition Animalia BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Exposition Animalia BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 18 juillet 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Avenue Prosper Nogues

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Animalia

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Muriel Cauhapé et Arlette Martin associent leurs oeuvres sur la vie animale: des rencontres inattendues, des coups de coeur, un plaisir à évoquer ces êtres colorés.
Entrée libre   .

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 36 32 

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English :

Muriel Cauhapé and Arlette Martin combine their work on animal life: unexpected encounters, love at first sight, a pleasure in evoking these colorful beings.

L’événement Exposition Animalia Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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