Exposition années 70, Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers, Neuvy-Deux-Clochers

Informations pratiques

Exposition années 70 3 et 4 octobre Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Expo années 70

Une exposition immersive au cœur des années 70, avec une collection d’objets appartenant à Francis Elzingre et la participation de Marie Linard.

Ambiance vintage, teintes orange, esprit de liberté… remontez 50 ans

en arrière dans une époque haute en couleur !

Renseignements : 02 48 79 01 21

Bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 79 01 21 [{« link »: « mailto:Bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr »}] Une exposition immersive au cœur des années 70, avec une collection d’objets appartenant à Francis Elzingre et la participation de Marie Linard.

Ambiance vintage, teintes orange, esprit de liberté… remontez 50 ans en arrière dans une époque haute en couleur !

Renseignements,

02 48 79 01 21

Bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr parking

Biblis en folie 2026

©Francis Elzingre