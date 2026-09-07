Exposition années 70, Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers, Neuvy-Deux-Clochers
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers · Neuvy-Deux-Clochers
Informations pratiques
Exposition années 70 3 et 4 octobre Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Expo années 70
Une exposition immersive au cœur des années 70, avec une collection d’objets appartenant à Francis Elzingre et la participation de Marie Linard.
Ambiance vintage, teintes orange, esprit de liberté… remontez 50 ans
en arrière dans une époque haute en couleur !
Renseignements : 02 48 79 01 21
Bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr
Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 79 01 21 [{« link »: « mailto:Bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr »}] Une exposition immersive au cœur des années 70, avec une collection d’objets appartenant à Francis Elzingre et la participation de Marie Linard.
Ambiance vintage, teintes orange, esprit de liberté… remontez 50 ans en arrière dans une époque haute en couleur !
Renseignements,
02 48 79 01 21
Bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr parking
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©Francis Elzingre