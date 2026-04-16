Neuvy-Deux-Clochers

Journées Européennes du Patrimoine expositions, conférences

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez la Tour de Vesvre lors des Journées du Patrimoine entre visites, expositions et rencontres autour de l’histoire médiévale du site.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Tour de Vesvre ouvre ses portes pour une immersion au cœur d’un site médiéval remarquable. Les visiteurs peuvent profiter de visites libres pour découvrir l’histoire et l’évolution de cet ensemble castral, occupé du IXe au XVIIe siècle. Des expositions, des démonstrations de savoir-faire et des temps d’échange avec des passionnés du patrimoine viennent enrichir la découverte. 6 .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40

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English :

Discover the Tour de Vesvre during the Journées du Patrimoine (Heritage Days), with tours, exhibitions and meetings on the site?s medieval history.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine expositions, conférences Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BOURGES