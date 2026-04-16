Neuvy-Deux-Clochers

Exposition Miloslav Moucha

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez l’univers pictural de Miloslav Moucha, entre abstraction et paysages, à la galerie de la Grange.

La galerie de la Grange accueille une exposition consacrée à Miloslav Moucha, artiste peintre franco-tchèque à la reconnaissance internationale. À travers ses œuvres, il explore un langage visuel mêlant formes géométriques, lignes et couleurs, inspiré à la fois par la nature et l’abstraction. Ses paysages et natures mortes offrent une lecture sensible du réel, où se rencontrent lumière, matière et perception. Inspiré par le site de la Tour de Vesvre, l’artiste propose ici une immersion artistique singulière, entre poésie visuelle et réflexion sur les formes. 6 .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40

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English :

Discover the pictorial universe of Miloslav Moucha, between abstraction and landscapes, at the Galerie de la Grange.

L’événement Exposition Miloslav Moucha Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BOURGES