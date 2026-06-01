Les JEA à Vesvre, La Tour de Vesvre, Neuvy-Deux-Clochers
Les JEA à Vesvre, La Tour de Vesvre, Neuvy-Deux-Clochers samedi 13 juin 2026.
Les JEA à Vesvre 13 et 14 juin La Tour de Vesvre Cher
Tarifs
VISITE LIBRE (PARCOURS QR CODE)* 6 €
VISITE GUIDÉE 8 €
VISITES DE GROUPES (10 PERSONNES OU +) 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
l’Inrap présente le samedi 13 juin une journée autour de l’archéologie du bâti, en partenariat avec l’association « Les Amis de la Tour de Vesvre ».
A travers une visite du site ainsi que des ateliers, l’archéologie préventive sera expliquée de manière ludique et pédagogique.
Le dimanche 14 juin, visite du site uniquement.
https://www.latourdevesvre.fr/
La Tour de Vesvre 2150 route de Vesvre 18250 Neuvy-deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.latourdevesvre.fr/ »}]
l’Inrap présente le samedi 13 juin une journée autour de l’archéologie du bâti, en partenariat avec l’association « Les Amis de la Tour de Vesvre ».
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