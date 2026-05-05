A la découverte de l’archéologie du bâti à la Tour de Vesvre, La Tour de Vesvre, Neuvy-Deux-Clochers
A la découverte de l’archéologie du bâti à la Tour de Vesvre, La Tour de Vesvre, Neuvy-Deux-Clochers vendredi 12 juin 2026.
A la découverte de l’archéologie du bâti à la Tour de Vesvre Vendredi 12 juin, 10h00 La Tour de Vesvre Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie 2026, l’Inrap organise une journée pour les publics scolaires autour de l’archéologie du bâti, en partenariat avec l’association « Les Amis de la Tour de Vesvre ». A travers une visite du site ainsi que de nombreux ateliers, l’archéologie préventive sera expliquée de manière ludique et pédagogique.
La Tour de Vesvre 2150 route de Vesvre 18250 Neuvy-deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire
JEA
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