Neuvy-Deux-Clochers

Exposition Towarian par Claudie Rocard-Laperrousaz

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-20

Plongez dans l’univers onirique de Towarian, une exposition immersive entre photographie et visions imaginaires.

L’exposition Towarian, présentée au Colombier, à la Tour et en extérieur, met en lumière le travail de Claudie Rocard-Laperrousaz, photographe-plasticienne. À travers des images retravaillées par des procédés numériques expérimentaux, l’artiste propose des œuvres à la frontière du réel et de l’imaginaire. Ses créations, appelées Songes , invitent à une exploration sensible où paysages, matières et altérations visuelles ouvrent sur des mondes parallèles. Cette exposition immersive offre une expérience artistique singulière, entre photographie contemporaine et dimension onirique, en résonance avec le site de la Tour de Vesvre. 6 .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40

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English :

Immerse yourself in the dreamlike world of Towarian, an immersive exhibition combining photography and imaginary visions.

L’événement Exposition Towarian par Claudie Rocard-Laperrousaz Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BOURGES