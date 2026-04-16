Neuvy-Deux-Clochers

Journées Européennes de l’archéologie

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Explorez la Tour de Vesvre et son site archéologique lors des Journées européennes de l’archéologie, entre visites et découvertes médiévales.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la Tour de Vesvre ouvre ses portes pour une immersion au cœur d’un site médiéval en cours d’étude. Des visites guidées permettent de découvrir l’histoire de cette tour du XIIe siècle, son architecture et les recherches archéologiques menées sur place. Les visiteurs sont invités à mieux comprendre les techniques de construction et la vie au Moyen Âge à travers les vestiges et les explications des passionnés qui animent le site. Une sortie culturelle accessible à tous, au cœur d’un environnement naturel préservé. 6 .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40

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English :

Explore the Tour de Vesvre and its archaeological site during the European Archaeology Days, with tours and medieval discoveries.

L’événement Journées Européennes de l’archéologie Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BOURGES