Conférence Promenade dans l’oeuvre de George Sand en Berry

Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

#CD18 Conférence Promenade dans l’oeuvre de George Sand en Berry

Mickaël Ragot propose une immersion dans le territoire réel et imaginaire de George Sand, au fil de son oeuvre.

Son intervention met en lumière la relation de chacun de ses livres à un territoire du Berry, en lien avec son livre, véritable guide de voyage littéraire. 0 .

Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 01 21 bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Conference: A walk through the works of George Sand in Berry

L’événement Conférence Promenade dans l’oeuvre de George Sand en Berry Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY