Visite guidée de la Cathédrale, La Cathédrale de Jean Linard, Neuvy-Deux-Clochers

Informations pratiques

Visite guidée de la Cathédrale 19 et 20 septembre La Cathédrale de Jean Linard Cher

8€ la visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’univers de Jean Linard en détail, accédez à la cour intérieure privée.

La Cathédrale de Jean Linard Les Poteries 18250 Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 (0)6 68 03 51 48 https://www.lacathedraledelinard.fr A Neuvy-deux-Clochers, près de la Borne, village de potiers depuis le XVe siècle, non loin de Sancerre et de Menetou-Salon, se trouve la Cathédrale de Jean Linard.

Artiste, potier, sculpteur, graveur, peintre et bâtisseur, Jean Linard est né en 1931, a étudié la gravure à Paris à l’école Estienne puis est revenu dans sa région d’origine.

Avec la céramiste Anne Kjaersgaard, il s’établit comme potier à la Borne en 1959. Puis il achète ce terrain en 1961, une ancienne carrière de silex et construit les bâtiments d’habitation sur le modèle d’une ferme danoise, puis les ateliers.

Il fera évoluer sa maison jusqu’à la fin des années 70.

Au début des années 80, il entreprend son œuvre : la construction de sa Cathédrale dans un esprit résolument œcuménique. Vous êtes accueilli par Jésus. Vous verrez plus loin Joseph, Marie. A l’intérieur du cœur de la cathédrale est écrit Bouddha. A l’extérieur Mahomet.

La Cathédrale c’est en fait l’ensemble du jardin : vous y verrez de nombreux attributs d’une cathédrale : le chemin de croix le long des ateliers, les gongs après l’entrée qui représentent les cloches de la cathédrale, un baptistère collé aux ateliers…

Il s’inspire des artistes de l’Art Singulier : Gaudi, le Facteur Cheval et Picassiette mais aussi de Picasso. Il fera de son jardin une œuvre qu’il alimentera tout au long de sa vie, peuplé de poteries fantastiques, jusque sur les toits et de personnages de plus de deux mètres de haut en fer et mosaïques, qu’il appellera « les Gardiens du Temple ». Il utilisa plusieurs techniques et matériaux pour réaliser ses œuvres : grès, raku, fer, mosaïque, ciment et objets de récupération.

Avec son œuvre représentative de l’Art brut, profondément croyant, Jean Linard a su créer un monde féérique où règnent paix et sérénité. Son esprit y est toujours présent, ses cendres ayant été répandues autour de la tombe qu’il avait lui-même construite.

Inscrit aux Monuments Historiques en 2012 puis géré par une association de 2013 à 2019, le site a finalement été abandonné puis sauvé en 2022 et réouvert au public.

Le site peut se visiter en autonomie ou dans le cadre de Visites guidées. Une programmation culturelle prévoit une trentaine de spectacles et d’animations pour l’été. Le restaurant « Sous la Glycine » propose galettes de sarrasin, planches de charcuterie, de fromage ou végétariennes ainsi que crêpes et glaces en dessert. Tout est fait maison, avec des produits locaux de qualité Entre La Borne et Sancerre, le site est accessible en voiture par la D49. Parking.

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©lacathedraledelinard