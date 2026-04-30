Rendez-vous Di(vin) à la Cathédrale de Linard Neuvy-Deux-Clochers
Rendez-vous Di(vin) à la Cathédrale de Linard Neuvy-Deux-Clochers vendredi 4 septembre 2026.
Neuvy-Deux-Clochers
Rendez-vous Di(vin) à la Cathédrale de Linard
Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations en soirée.
Le 4 septembre, partez à la découverte de la Cathédrale Jean Linard, avant de profiter d’une dégustation de vin de Menetou-Salon et de produits locaux.
Ce joyau de l’art singulier est un ensemble architectural et sculptural monumental entièrement créé par Jean Linard, en autodidacte et sans plan. Une œuvre d’art totale où l’architecture, la sculpture, la céramique, la mosaïque et la récupération sont explorées simultanément. La visite sera suivie d’une dégustation de Menetou-Salon commentée par un vigneron de l’appellation. 20 .
Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr
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English :
This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer evening wine-tasting tours.
On June 21 and September 13, discover the Cathédrale Jean Linard, before enjoying a tasting of Menetou-Salon wine and local produce.
L’événement Rendez-vous Di(vin) à la Cathédrale de Linard Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-30 par GITES DE FRANCE CHER
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